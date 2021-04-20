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За сутки в нашей стране выявлено 8 164 случая заражения. За время пандемии коронавирус обнаружили у 4 718 854 россиян, передает Оперштаб.
Со вчерашнего дня в Москве COVID-19 диагностировали у 1 996 горожан. В Петербурге инфицированных прибыло на 687. В Московской области заболели 562 жителя.
К 20 апреля уже скончались 106 307 зараженных. В течение последних 24 часов умерли 379 россиян с коронавирусом
Избавились от COVID-19 за сутки 9 631 житель нашей страны. Выздоровели на сегодняшний день 4 343 229 человек.
Накануне стало известно, что эффективность российской вакцины "Спутник V" составила 97,6%. Это делает ее самым действенным препаратом от коронавируса в мире.
Также был указан самый опасный по ситуации с COVID-19 город в Подмосковье. За сутки там заразились 53 человека.
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