Плюс 8 164 инфицированных: свежая статистика по коронавирусу в России на 20 апреля

Плюс 8 164 инфицированных: свежая статистика по коронавирусу в России на 20 апреля
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Скончались уже человек в диагнозом "COVID-19"

За сутки в нашей стране выявлено 8 164 случая заражения. За время пандемии коронавирус обнаружили у 4 718 854 россиян, передает Оперштаб.

Со вчерашнего дня в Москве COVID-19 диагностировали у 1 996 горожан. В Петербурге инфицированных прибыло на 687. В Московской области заболели 562 жителя.

К 20 апреля уже скончались 106 307 зараженных. В течение последних 24 часов умерли 379 россиян с коронавирусом

Избавились от COVID-19 за сутки 9 631 житель нашей страны. Выздоровели на сегодняшний день 4 343 229 человек.

Накануне стало известно, что эффективность российской вакцины "Спутник V" составила 97,6%. Это делает ее самым действенным препаратом от коронавируса в мире.

Также был указан самый опасный по ситуации с COVID-19 город в Подмосковье. За сутки там заразились 53 человека.

Полина ДОРОЖКИНА

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