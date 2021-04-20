Чем дольше будет проходить прививочная кампания, тем больше таких штаммов COVID-19 может появиться

Как выяснилось, есть неуязвимые для вакцин мутации коронавируса. Об этом рассказали в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

Эти штаммы возникают, пока идет прививочная кампания. Чем дольше она затянется, тем больше их может появиться. Важно активизировать меры по снижению уровня передачи инфекции от одного человека другому, тогда заболеваемость пойдет на спад, отметили в ВОЗ, комментируя РИА "Новости" обстановку в мире по заболеваемости.

По словам специалистов, новые штаммы COVID-19 все еще распространяются по Европе. Медики и ученые наблюдают за ситуацией и собирают информацию об их возможном воздействии на человека. Отдельные мутации распространяются быстрее других, и это нужно контролировать.

Однако и сам коронавирус не стал менее опасным. Необходимо делать все, чтобы победить его, подчеркнули в ВОЗ, передает телеканал "360".