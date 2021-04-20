Собянин поддержал предложение бизнеса по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей

Собянин поддержал предложение бизнеса по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Данный меры направлены на улучшение эпидобстановки в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рост числа зараженных COVID-19 вызывает серьезное беспокойство у представителей столичной торгово-промышленной палаты.

Ухудшение эпидобстановки может привести к очередному введению строгих карантинных ограничений. Такое развитие событий является весьма нежелательным для предпринимателей, уже потерявших большие средства на предыдущих ограничениях. При этом многие государства сейчас принимают решение в пользу очередных локдаунов. Московские бизнесмены надеются, что в столице до такого не дойдет.

В связи с этим предприниматели выступили с инициативой простимулировать пожилых москвичей поставить прививку от COVID-19. Лица старше 60 лет находятся в зоне риска по данному заболеванию. Появление массового иммунитета у данной категории граждан благоприятно повлияет на общую картину по коронавирусу в городе.

Так, бизнесмены предложили поощрять привитых бабушек и дедушек с помощью предоставления скидок в магазинах и аптеках. По мнению градоначальника, такое предложение необходимо поддержать. В последнее время эпидситуация в городе действительно ухудшилась.

При этом Собянин выступил также за предоставление целевой поддержки на приобретение товаров повседневного спроса для пожилых москвичей, сделавших укол с вакциной.

В сборе средств, необходимых для реализации программы, активное участие примут члены Московской торгово-промышленный палаты, а также представители социально ответственных бизнес-структур.

Перечислить денежные средства для осуществления стимулирующей программы можно по следующим реквизитам:

Полное наименование организации

Автономная некоммерческая организация "Мой район"

Юридический адрес

125009, город Москва, переулок Вознесенский, дом 22

ИНН

9710070873

КПП

771001001

ОГРН

1187700020925

Банк

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Расчётный счёт

40703810001050000096

Корреспондентский счёт

30101810145250000411

БИК

044525411

Ольга ФЕДОРОВА

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