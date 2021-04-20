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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рост числа зараженных
COVID-19 вызывает серьезное беспокойство у представителей столичной
торгово-промышленной палаты.
Ухудшение эпидобстановки может привести к очередному введению строгих карантинных ограничений. Такое развитие событий является весьма нежелательным для предпринимателей, уже потерявших большие средства на предыдущих ограничениях. При этом многие государства сейчас принимают решение в пользу очередных локдаунов. Московские бизнесмены надеются, что в столице до такого не дойдет.
В связи с этим предприниматели выступили с инициативой простимулировать пожилых москвичей поставить прививку от COVID-19. Лица старше 60 лет находятся в зоне риска по данному заболеванию. Появление массового иммунитета у данной категории граждан благоприятно повлияет на общую картину по коронавирусу в городе.
Так, бизнесмены предложили поощрять привитых бабушек и дедушек с помощью предоставления скидок в магазинах и аптеках. По мнению градоначальника, такое предложение необходимо поддержать. В последнее время эпидситуация в городе действительно ухудшилась.
При этом Собянин выступил также за предоставление целевой поддержки на приобретение товаров повседневного спроса для пожилых москвичей, сделавших укол с вакциной.
В сборе средств, необходимых для реализации программы, активное участие примут члены Московской торгово-промышленный палаты, а также представители социально ответственных бизнес-структур.
Перечислить денежные средства для осуществления стимулирующей программы можно по следующим реквизитам:
Полное наименование организации
Автономная некоммерческая организация "Мой район"
Юридический адрес
125009, город Москва, переулок Вознесенский, дом 22
ИНН
9710070873
КПП
771001001
ОГРН
1187700020925
Банк
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Расчётный счёт
40703810001050000096
Корреспондентский счёт
30101810145250000411
БИК
044525411
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