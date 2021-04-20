Данный меры направлены на улучшение эпидобстановки в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рост числа зараженных COVID-19 вызывает серьезное беспокойство у представителей столичной торгово-промышленной палаты.



Ухудшение эпидобстановки может привести к очередному введению строгих карантинных ограничений. Такое развитие событий является весьма нежелательным для предпринимателей, уже потерявших большие средства на предыдущих ограничениях. При этом многие государства сейчас принимают решение в пользу очередных локдаунов. Московские бизнесмены надеются, что в столице до такого не дойдет.

В связи с этим предприниматели выступили с инициативой простимулировать пожилых москвичей поставить прививку от COVID-19. Лица старше 60 лет находятся в зоне риска по данному заболеванию. Появление массового иммунитета у данной категории граждан благоприятно повлияет на общую картину по коронавирусу в городе.

Так, бизнесмены предложили поощрять привитых бабушек и дедушек с помощью предоставления скидок в магазинах и аптеках. По мнению градоначальника, такое предложение необходимо поддержать. В последнее время эпидситуация в городе действительно ухудшилась.

При этом Собянин выступил также за предоставление целевой поддержки на приобретение товаров повседневного спроса для пожилых москвичей, сделавших укол с вакциной.

В сборе средств, необходимых для реализации программы, активное участие примут члены Московской торгово-промышленный палаты, а также представители социально ответственных бизнес-структур.

Перечислить денежные средства для осуществления стимулирующей программы можно по следующим реквизитам: