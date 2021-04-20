Препарат может появиться уже в этом году

Некоторые россияне с нетерпением ждут появления в обороте назального препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцину в виде капель россиянам предложат либо в конце текущего года, либо в начале следующего.



Данный препарат представляет особый интерес с точки зрения вакцинации маленьких детей. Многие малыши плохо переносят прививки, так что назальное введение препарата станет настоящим спасением для медиков и родителей.

Как отмечает РИА "Новости", Гинцбург пока не готов давать гарантии, однако по предварительным данным, такое средство будет доступно на рубеже 2021-2022 годов.