Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
Некоторые россияне с нетерпением ждут появления в обороте
назального препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции. По словам главы
Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцину в виде капель россиянам предложат
либо в конце текущего года, либо в начале следующего.
Данный препарат представляет особый интерес с точки зрения вакцинации маленьких детей. Многие малыши плохо переносят прививки, так что назальное введение препарата станет настоящим спасением для медиков и родителей.
Как отмечает РИА "Новости", Гинцбург пока не готов давать гарантии, однако по предварительным данным, такое средство будет доступно на рубеже 2021-2022 годов.
После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру