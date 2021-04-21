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На 21 апреля коронавирус диагностировали у 4 727 125 россиян. Со вчерашнего дня, как сообщает Оперативный штаб, заболели 8 271 человек.
В Москве инфекцию подхватили еще 1 988 жителей. В Петербурге дополнительно 693 теста на COVID-19 дали положительный результат, а в Подмосковье - 586.
Умерли за сутки 399 зараженных. Скончались в целом 106 706 россиян.
В последние 24 часа выздоровели 9 644 человека. За время пандемии излечились от инфекции 4 352 873 жителя нашей страны.
Некоторые россияне с нетерпением ждут назального препарата для вакцинации от коронавируса. Такое средство в виде капель поступит в оборот в конце нынешнего года или в начале следующего.
Между тем в ВОЗ сказали, что от некоторых мутаций COVID-19 прививка не защитит. И штаммов может появиться
еще больше.
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