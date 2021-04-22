Число жертв COVID-19 выросло на 107 103

За сутки в России обнаружены 8 996 инфицированных. В целом, по информации Оперштаба, выявлено 4 736 121 случай заражения.

На 2 704 стало больше заболевших в Москве. Коронавирус диагностировали еще у 682 жителей в Петербурге и у 590 в Московской области.

В последние 24 часа скончались 390 россиян. Число жертв COVID-19 в нашей стране достигло 107 103.

Со вчерашнего дня вылечились 8 934 жителя. С начала эпидемии избавились от коронавируса 4 361 807 человек.

На днях россиян попросили не посещать места большого скопления людей. Это необходимо, чтобы избежать рисказаражения коронавирусом.

Ранее в Турции одобрили производство "Спутника V". Стоимость российской вакцины для жителей этой страны составит около $10.