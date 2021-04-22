В Германии собрались закупить 30 миллионов доз "Спутника V"

В Германии собрались закупить 30 миллионов доз "Спутника V"
Фото: Frank Hoermann/ SVEN SIMON/ www.globallookpress.com
Осуществить задуманное немцы готовы уже летом

В Германии планируют заказать 30 млн доз "Спутника V". Об этом проинформировали западные СМИ.

Осуществить задуманное немцы готовы уже этим летом. Планами купить такое количество российской вакцины поделился глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер. 

Есть намерение приобрести препарат трижды – "в июне, июле и августе", – по 10 млн доз отметил он во время визита в РФ. И добавил, что для этого необходимо, чтобы "Спутник V" одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

До этого премьер Саксонии разговаривал с главой Минздрава России. Он  считает, что было бы огромным успехом, если бы препарат был утвержден в мае.

Тогда закупками занималось бы германской правительство, а в Саксонию поступило бы 500 тыс. доз "Спутника V", передает телеканал N-TV.

Наша страна готова сотрудничать с Германией по поставкам вакцин и их совместному производству, Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время беседы с премьером Саксонии Михаэлем Кречмером.   

На днях сообщалось, что жители Германии ринулись за "Спутником V" в Россию. За два  укола с авиабилетами и сопровождением гида они платят по €2,3 тысячи.В перерывах между прививками одни возвращаются домой, другие остаются в Москве, где открыты музеи, театры, рестораны.

Ранее сообщалось, что немцы готовы отколоться от Евросоюза ради прививки вакцины из РФ. Они считают, что при решении вопросов о здоровье нации нужно жестче отстаивать свои интересы. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость205259
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ну зачем такими новостями хохлушек расстраивать..
крым наш
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Гость213461
Бла-бла-бла, обещать не значит жениться.
Немцы не хотят разваливать ЕС, бо с него и кормятся.
Т.е. будут до конца ждать пока какой-то там комитет чего-то там решит.
А там лето на носу, отпуска, короче, до осени вопрос решатся не будет,
а там много чего может поменяться.
много чего может поменяться.кроме кастрюль !
Гость213461
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Бла-бла-бла, обещать не значит жениться.
Немцы не хотят разваливать ЕС, бо с него и кормятся.
Т.е. будут до конца ждать пока какой-то там комитет чего-то там решит.
А там лето на носу, отпуска, короче, до осени вопрос решатся не будет,
а там много чего может поменяться.
Дворник Тихон
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гость
А бандеры тупо лоханулись, фашисты им помахали и давай ширяться вакциной оккупанта. Вот так то дебилы, вы не нужны ни кому, в печку мусор!
Да нет, не так: Зачем свынням человеческая вакцина?
гость
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А бандеры тупо лоханулись, фашисты им помахали и давай ширяться вакциной оккупанта. Вот так то дебилы, вы не нужны ни кому, в печку мусор!
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