Осуществить задуманное немцы готовы уже летом

В Германии планируют заказать 30 млн доз "Спутника V". Об этом проинформировали западные СМИ.

Осуществить задуманное немцы готовы уже этим летом. Планами купить такое количество российской вакцины поделился глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер.

Есть намерение приобрести препарат трижды – "в июне, июле и августе", – по 10 млн доз отметил он во время визита в РФ. И добавил, что для этого необходимо, чтобы "Спутник V" одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

До этого премьер Саксонии разговаривал с главой Минздрава России. Он считает, что было бы огромным успехом, если бы препарат был утвержден в мае.

Тогда закупками занималось бы германской правительство, а в Саксонию поступило бы 500 тыс. доз "Спутника V", передает телеканал N-TV.

Наша страна готова сотрудничать с Германией по поставкам вакцин и их совместному производству, Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время беседы с премьером Саксонии Михаэлем Кречмером.

На днях сообщалось, что жители Германии ринулись за "Спутником V" в Россию. За два укола с авиабилетами и сопровождением гида они платят по €2,3 тысячи.В перерывах между прививками одни возвращаются домой, другие остаются в Москве, где открыты музеи, театры, рестораны.

Ранее сообщалось, что немцы готовы отколоться от Евросоюза ради прививки вакцины из РФ. Они считают, что при решении вопросов о здоровье нации нужно жестче отстаивать свои интересы.