Больше всего новых инфицированных - 2 502 - в Москве

На 23 апреля уже заразился 4 744 961 россиянин. За сутки коронавирус диагностировали у 8 840 жителей нашей страны, информирует Оперативный штаб.

Еще 2 502 теста на COVID-19 дали положительный результат в Москве и 694 в Петербурге. На 609 выросло число заболевших в Подмосковье.

За время пандемии умерли 107 501 житель нашей страны, у которых обнаружили коронавирус. В последние 24 часа скончались 398 зараженных.

Всего 4 371 214 россиян избавились от опасной инфекции. Со вчерашнего дня полностью излечились от коронавируса 9 407 человек.

Тем временем в Латвии разгорелся скандал. По стране распространили листовки с неправильной рекламой вакцинации против СOVID-19.