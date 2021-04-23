Россия вышла на плато по коронавирусу - Попова

По сравнению с осенью-зимой заболеваемость ощутимо снизилось

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидобстановку в России стабильной. Она отметила, что начиная с января заболеваемость коронавирусом начала ощутимо падать.

Попова считает, что уже можно говорить о выходе на плато по коронавирусу. По данным, которые она озвучила, каждую неделю из 100 тысяч населения заболевает 41,6. Такой показатель можно считать относительно невысоким, передает "МИР 24".

Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора и объявил выходными дни с 1 по 10 мая включительно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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