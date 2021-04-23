Отечественные эксперты призывали мир готовиться к атаке вируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что наша страна еще в 2006-м году предвидела, что опасный вирус нанесет удар по человечеству. Этот вопрос даже включили в повестку "Большой восьмерки", встреча которой прошла в Санкт-Петербурге.



Высокопоставленный эксперт пояснил, что существует негласное правило, согласно которому повестку крупного саммита готовила страна, принимающая глав других государств на своей территории. Тогда российские эксперты решили вынести на обсуждение массовую инфекционную заболеваемость, энергетические вопросы, а также проблемы образовательного процесса.

Онищенко подчеркнул, что отечественные специалисты оказались правы – спустя несколько лет мир столкнулся с опасным вирусом. Тогда, 2006-м, появилась декларация, которая говорила о том, что в скором будущем человечеству придется бороться с инфекциями. В то время предполагали, что вирусы способны появиться в естественной среде, а также могут быть созданы человеком.

При этом заслуженный врач РФ подчеркнул, что COVID-19 не является беспрецедентным событием. Мир не раз сталкивался с опасными вирусами. Однако теперь властям нужно обратить особое внимание на подготовку системы здравоохранения к борьбе с массовыми болезнями. Своим мнением эксперт поделился на пресс-конференции РИА ФАН.

К слову, недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наша страна вышла на плато по коронавирусу.