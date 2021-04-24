8 828 заболевших: статистика по коронавирусу в России на 24 апреля

8 828 заболевших: статистика по коронавирусу в России на 24 апреля
Фото: pixabay.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
За сутки скончались 399 зараженных

Оперштаб опубликовал свежие данные по заболеваемости ковидом в России. За последние 24 часа выявлено еще 8 828 случаев коронавируса. Умерли 399 пациентов. Вылечились 9 254 человек.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом по данным на 24 апреля – Москва. Здесь положительный результат теста получили 2541 человек. В Питере заболевших меньше – 689. На третьей строчке Московская область – выявлено 596 случаев ковида.

За весь период пандемии коронавируса в России заразились 4 753 789 человек. Скончались от ковида 107 900 заболевших. Поставить на ноги медикам удалось 4 380 468  пациентов.

Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора и сделал промежуток между первыми и вторыми майскими нерабочим с сохранением зарплаты. Таким образом, россияне в этом году отдыхают с 1 по 10 мая включительно.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

На Рублевке разбился Aurus из кортежа Мишустина - видео

Есть пострадавшие

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей