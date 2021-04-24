За сутки скончались 399 зараженных

Оперштаб опубликовал свежие данные по заболеваемости ковидом в России. За последние 24 часа выявлено еще 8 828 случаев коронавируса. Умерли 399 пациентов. Вылечились 9 254 человек.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом по данным на 24 апреля – Москва. Здесь положительный результат теста получили 2541 человек. В Питере заболевших меньше – 689. На третьей строчке Московская область – выявлено 596 случаев ковида.

За весь период пандемии коронавируса в России заразились 4 753 789 человек. Скончались от ковида 107 900 заболевших. Поставить на ноги медикам удалось 4 380 468 пациентов.

Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора и сделал промежуток между первыми и вторыми майскими нерабочим с сохранением зарплаты. Таким образом, россияне в этом году отдыхают с 1 по 10 мая включительно.