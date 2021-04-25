От COVID-19 выздоровели за сутки 7 540 человек

К 25 апреля в России 4 762 569 жителей заразились инфекцией из Китая. За сутки врачи подтвердили диагноз у 8 780 человек, сообщает оперштаб.

В Москве выявили 2526 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге заболели COVID-19 701 горожанин. В Подмосковье положительные тесты на коронавирус сдали 611 жителей.

Скончались от COVID-19 108 232 россиян. За последние 24 часа зафиксировали 332 летальных исхода заболевания.

Выздоровели за сутки 7 540 пациентов. За все время эпидемии излечились 4 388 008 россиян.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Страна вышла на плато. С начала года заболеваемость ощутимо падает. Впрочем, из-за остающейся угрозы глава ведомства Анна Попова попросила президента Владимира Путина продлить майские праздники, с чем глава страны согласился.