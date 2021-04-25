Акция "Миллион призов" начнет действовать с 27 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скором старте специальной программы, направленной на мотивирование пожилых граждан прививаться от опасной коронавирусной инфекции.



Для осуществления данного проекта требовались серьезные финансовые вливания. Градоначальник обратился с соответствующим призывом к представителям бизнес-сообщества. В итоге многие предприниматели откликнулись и перевели денежные средства в специальный фонд.

Благодаря действию столичных властей и социально ответственным представителям бизнеса с 27 апреля в столице начнет действовать акция "Миллион призов". В ее рамках москвичам старше 60 лет будут выданы подарочные карты с 1 тысячей баллов (рублей). Для их получения нужно сделать первый укол вакциной от COVID-19 и предоставить московский полис ОМС.

Получить приятный бонус можно в поликлиниках и других пунктах, где ставят прививку. Также можно получить промокод на ту же сумму. Для этого нужно пройти регистрацию на ресурсе ag-vmeste.ru (https://ag-vmeste.ru/). На этом же сайте могут зарегистрироваться пожилые жители столицы, привившиеся до 27 апреля.

Как пояснил мэр столицы в своем блоге, баллы можно потратить на оплату различных товаров и услуг в торговых и аптечных пунктах, а также учреждениях общественного питания. Компании должны числиться в партнерах акции.

Главной целью мероприятия является стимулирование пожилых москвичей пройти вакцинацию с тем, чтобы в кратчайшие сроки сформировать коллективный иммунитет у этой категории граждан, а также поддержка предпринимателей. Стабильная эпидемиологическая обстановка в столице поможет избежать введения новых карантинных ограничений.