Еще 8 803 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 26 апреля

Еще 8 803 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 26 апреля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
За сутки вылечился 6 631 житель нашей страны

Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу. Согласно им, со вчерашнего дня в России обнаружены 8 803 инфицированных. В целом COVID-19 диагностировали у 4 771 372 человек.

В Москве дополнительно заболели 2 687 горожан. Еще 706 случаев заражения выявлено в Петербурге и 609 в Московской области.

За сутки ушли из жизни 356 инфицированных. С начала эпидемии скончались 108 588 коронавирусных пациентов.

К 27 апреля от COVID-19  излечились 4 394 639 россиян. В последние 24 часа выздоровели 6 631 житель нашей страны.

Ранее стало известно предвидении нашей страны еще в 2006 году того, что опасная инфекция нанесет удар по человечеству. Этот вопрос даже включили в повестку "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку в России стабильной. По ее словам, с января заболеваемость коронавирусом начала ощутимо падать, и уже можно говорить о выходе на плато по коронавирусу.

Полина ДОРОЖКИНА

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