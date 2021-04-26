Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу. Согласно им, со вчерашнего дня в России обнаружены 8 803 инфицированных. В целом COVID-19 диагностировали у 4 771 372 человек.
В Москве дополнительно заболели 2 687 горожан. Еще 706 случаев заражения выявлено в Петербурге и 609 в Московской области.
За сутки ушли из жизни 356 инфицированных. С начала эпидемии скончались 108 588 коронавирусных пациентов.
К 27 апреля от COVID-19 излечились 4 394 639 россиян. В последние 24 часа выздоровели 6 631 житель нашей страны.
Ранее стало известно предвидении нашей страны еще в 2006 году того, что опасная инфекция нанесет удар по человечеству. Этот вопрос даже включили в повестку "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку в России стабильной. По ее словам, с января заболеваемость коронавирусом начала ощутимо падать, и уже можно говорить о выходе на плато по коронавирусу.
В Лондоне считают, что наша страна переживает сложный период