В Венгрии опубликовали данные о последствиях применения "Спутник V" и других вакцин от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является самой эффективной и безопасной среди пяти препаратов, применяемых в Венгрии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на официальные данные европейской республики.

В исследовании учитывались показания, собранные после введения второй дозы препаратов "Спутник V", AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Sinopharm в период с 26 декабря 2020 г. по 20 апреля 2021 года.

Как оказалось, люди, привитые "Спутником V" наилучшим образом защищены от заражения ковидом: на 100 тысяч вакцинированных – 95 случаев заражения. У вакцины Moderna этот показатель составил 177 случаев, а у AstraZeneca – 700.

Случаев смертности среди привитых "Спутником V" – 1, AstraZeneca – 7, Pfizer – 555. Иначе говоря, российский препарат в 7 раз эффективнее AstraZeneca и в 32 раза безопаснее Pfizer.

