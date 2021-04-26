В Венгрии опубликовали данные о последствиях применения "Спутник V" и других вакцин от COVID-19

В Венгрии опубликовали данные о последствиях применения "Спутник V" и других вакцин от COVID-19
Фото: Avishek Das/ Keystone Press Agency /Global Look Press
Местные власти сравнили количество умерших и заразившихся после прививки

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является самой эффективной и безопасной среди пяти препаратов, применяемых в Венгрии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на официальные данные европейской республики.

В исследовании учитывались показания, собранные после введения второй дозы препаратов "Спутник V", AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Sinopharm в период с 26 декабря 2020 г. по 20 апреля 2021 года.

Как оказалось, люди, привитые "Спутником V" наилучшим образом защищены от заражения ковидом: на 100 тысяч вакцинированных – 95 случаев заражения. У вакцины Moderna этот показатель составил 177 случаев, а у AstraZeneca – 700.

Случаев смертности среди привитых "Спутником V" – 1, AstraZeneca – 7, Pfizer – 555. Иначе говоря, российский препарат в 7 раз эффективнее AstraZeneca и в 32 раза безопаснее Pfizer.

Ранее в Венгрии, которая первой из стран Евросоюза начала применять "Спутник V" в борьбе с коронавирусной инфекцией, уже заявляли об эффективности российской вакцины. По словам главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергеля Гуляша, китайская разработка Sinopharm дает лучшие результаты, чем Pfizer, но "Спутник" – лучше всех".

Венгрия одобрила применение "Спутник V" в феврале 2021 г., не дожидаясь разрешения общеевропейского фармрегулятора. РФПИ подал заявку на регистрацию этого препарата в ЕС в декабре 2020 г., но проверка пока не закончена. По оценке европейских экспертов, процесс может затянуться так, что российская вакцина будет доступна для европейцев не ранее конца 2021 года.

Николай ВИКТОРОВ

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