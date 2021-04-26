Эрдоган объявил о локдауне в Турции с конца апреля

Анкара надеется снизить суточный прирост заболеваемости коронавирусом

Турецкие власти вводят локдаун с 29 апреля. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 числа, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Так, до 17 мая в стране будут действовать ограничения на поездки между городами. Временно отменяется посещение школ. Заполняемость общественного транспорта ограничивается 50%.

Президент также отметил, что таким образом власти намерены снизить ежедневную статистику по коронавирусной инфекции до 5 тысяч в день. В противном случае, заявил Эрдоган, Турция не вернется к прежнему потоку туристов, пишет РИА "Новости".

Напомним, с 15 апреля по 1 июня в России действует запрет на полеты в Турцию. По словам зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, Москва решила ограничить авиасообщение с республикой из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Егор МАЛКОВ

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