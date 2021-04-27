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За сутки в России коронавирус обнаружили у 8 053 жителей. Всего, по сведениям Оперштаба, в нашей стране опасную инфекцию подхватили 4 779 425 человек.
На 2 098 стало больше зараженных в Москве. В Петербурге диагноз "COVID-19" поставили 712 горожанам. Положительный результат дали еще 592 теста в Подмосковье.
В последние 24 часа скончались 392 инфицированных. С начала эпидемии ушли из жизни 108 980 заболевших.
Со вчерашнего дня выздоровели 8 039 жителей нашей страны. Избавились от COVID-19 за все время пандемии 4 402 678 россиян.
Ранее
в Венгрии опубликовали
данные о последствиях применения "Спутника V". Согласно им, российская вакцина от коронавируса оказалась самой эффективной и безопасной из пяти испытанных
в этой стране препаратов.
Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер