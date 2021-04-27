Плюс 8 053 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 27 апреля

Плюс 8 053 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 27 апреля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Число жертв COVID-19 выросло на 392

За сутки в России коронавирус обнаружили у 8 053 жителей. Всего, по сведениям Оперштаба, в нашей стране опасную инфекцию подхватили 4 779 425 человек.

На 2 098 стало больше зараженных в Москве. В Петербурге диагноз "COVID-19" поставили 712 горожанам. Положительный результат дали еще 592 теста в Подмосковье.

В последние 24 часа скончались 392 инфицированных. С начала эпидемии ушли из жизни 108 980 заболевших.

Со вчерашнего дня выздоровели 8 039 жителей нашей страны. Избавились от COVID-19 за все время пандемии 4 402 678 россиян. 

Ранее в Венгрии опубликовали данные о последствиях применения "Спутника V". Согласно им, российская вакцина от коронавируса оказалась самой эффективной и безопасной из пяти испытанных в этой стране препаратов. 

Полина ДОРОЖКИНА

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