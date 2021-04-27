Эпидемиологическая обстановка в мире обостряется

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мировом пространстве ухудшается. Серьезные проблемы начались у Индии, страна лидирует по приросту новых зараженных. На этом фоне Москва готовится принять решительные меры, чтобы обезопасить россиян от COVID-19.



По некоторым данным, уже на текущей неделе Россия может ввести ограничения на воздушное сообщение с Индией. Такие сведения стали известны изданию "Известия". Информацией поделился анонимный источник в туристической отрасли.

Действия Москвы вполне оправданы – вчера, 26 апреля, в этом государстве было выявлено 350 тысяч новых случаев инфицирования.