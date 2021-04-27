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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в
мировом пространстве ухудшается. Серьезные проблемы начались у Индии, страна
лидирует по приросту новых зараженных. На этом фоне Москва готовится принять
решительные меры, чтобы обезопасить россиян от COVID-19.
По некоторым данным, уже на текущей неделе Россия может ввести ограничения на воздушное сообщение с Индией. Такие сведения стали известны изданию "Известия". Информацией поделился анонимный источник в туристической отрасли.
Действия Москвы вполне оправданы – вчера, 26 апреля, в этом государстве было выявлено 350 тысяч новых случаев инфицирования.
Изменить ситуацию может государство, если предложит комплекс мер