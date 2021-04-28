Cвежая статистика по коронавирусу в России на 28 апреля

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 28 апреля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже избавились от опасной инфекции 4 411 098 жителей нашей страны

К 28 апреля коронавирусом заразились 4 787 273 россиянина. В последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 7 848 человек, передает Оперативный штаб.

Еще 1 840 горожан в Москве подхватили опасную инфекцию. В Петербурге стало больше на 723 заболевших, в Московской области  – на 612.

Со вчерашнего дня умерли 387 жителей нашей страны с положительным тестом на коронавирус. За время пандемии число жертв COVID-19 достигло 109 367.

Излечились за сутки 8 420 россиян. Выздоровели с начала эпидемии 4 411 098 человек.

Накануне в России задумались о возобновлении полетов в Европу, приостановленных из-за пандемии коронавируса. Прежде чем будет принято окончательное решение, специалисты оценят эпидобстановку в каждом из государств ЕС.

До этого стало известно, что РФ может закрыться от еще одной страны из-за COVID-19. Планируется обезопасить граждан РФ, прекратив авиасообщение с Индией, лидирующей по приросту новых зараженных опасной инфекцией.  

Полина ДОРОЖКИНА

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