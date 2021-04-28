Власти планируют возобновить авиасообщение с рядом государств

Эпидемиологическую обстановку в мире пока нельзя назвать стабильной, однако ситуация постепенно улучшается. На этом фоне Москва задумалась над тем, чтобы опять начать летать в популярные у туристов страны. Окончательное решение будет принято в середине мая.



Если ситуация будет развиваться по благоприятному сценарию, уже с первого летнего дня российские туристы смогут отправиться в несколько десятков государств. Сейчас эксперты прорабатывают возможность восстановить воздушное сообщение с Израилем, Иорданией, Исландией, Ирландией, Люксембургом, Маврикием, Мальтой, Саудовской Аравией и Тунисом. Кроме того, есть шансы, что 1 июня россияне смогут отправиться в гости к доминиканцам, киприотам, португальцам, австрийцам, итальянцам, болгарам, марокканцам, датчанам, мексиканцам, молдаванам и полякам.

Впрочем, как отмечают опытные представители туристической отрасли, вероятность того, что по всем перечисленным направлениям будет принято положительное решение, не очень высока, уточняется на сайте АТОР. Нужно помнить, что мировая эпидемия коронавирусной инфекции продолжает шагать по планете, а значит открытие границ между государствами может привести к новым вспышкам заболеваемости COVID-19.

Напомним, туристический ажиотаж вокруг Турции привел к резкому увеличению показателей ежедневного прироста новых зараженных коронавирусом. На этом фоне местные власти были вынуждены принять решение о введении тотальных карантинных мер на территории государства. Локдаун начнет действовать с 29 апреля. В частности, в период до 17 мая в государстве будет ограничено передвижение между городами. А в городском транспорте вводится ограничение на заполняемость в размере не более 50%.