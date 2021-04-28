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Назван город в Подмосковье с самой неблагоприятной ситуацией по COVID-19. На него указали свежие данные Мособлштаба.
Очередной рекорд установило Одинцово. Там выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом.
Чуть не вдвое меньше инфицированных в Балашихе. Там еще 72 взятых теста дали положительный результат, сообщает Мособлштаб.
В Раменском округе заболевших прибыло на 70 человек. Замыкают пятерку антилидеров Ленинский округ и Люберцы, где новых зараженных по 56 жителей в каждом, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Всего в Московской области за сутки опасную инфекцию подхватили 612 человек.
Вооруженный конфликт нельзя допустить, но есть одна проблема