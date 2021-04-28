Больше сотни новых случаев выявлено в Одинцово

Назван город в Подмосковье с самой неблагоприятной ситуацией по COVID-19. На него указали свежие данные Мособлштаба.

Очередной рекорд установило Одинцово. Там выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом.

Чуть не вдвое меньше инфицированных в Балашихе. Там еще 72 взятых теста дали положительный результат, сообщает Мособлштаб.

В Раменском округе заболевших прибыло на 70 человек. Замыкают пятерку антилидеров Ленинский округ и Люберцы, где новых зараженных по 56 жителей в каждом, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего в Московской области за сутки опасную инфекцию подхватили 612 человек.