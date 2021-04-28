Мясников выступил за обязательную вакцинацию против COVID-19 в России

Мясников выступил за обязательную вакцинацию против COVID-19 в России
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт считает, что это поможет победить коварный вирус

Александр Мясников заявил, что в России нужно ввести обязательную вакцинацию. Своей позицией телеведущий поделился в эфире Ютуб-канала Соловьев LIVE.

Мясников обратил внимание на то, что темпы вакцинации на территории РФ достаточно медленные. По мнению врача, данную ситуацию можно охарактеризовать одним словом – позор.

Специалист отметил – вакцинация способна защитить жителей нашей страны от различных штаммов вируса. Александр считает, что заставить людей делать прививки могут только жесткие меры. Так, например, он предложил ограничить свободное перемещение невакцинированных россиян. Кроме того, еще одной мерой может стать запрет для них снимать защитные маски.

"Пускай непривитые ходят в масках, не летают на самолетах, не ходят в рестораны. А привитые будут все это делать", – заявил телеведущий.

Мясников опасается, что Россию может постичь участь Индии. Напомним, эпидемиологическая обстановка там остается крайне напряженной. Сложившуюся в стране ситуацию называют "коронавирусным штормом".

При этом эксперт добавил – в случае повторения сценария в России виноваты будут именно жители нашей страны. Ведь многие сознательно отказываются делать прививку против COVID-19.

Александр пришел к следующему выводу – коварный вирус рано или поздно доберется до тех стран, которые во время первой волны пострадали не так сильно. Единственный выход – это принудительно увеличить количество вакцинированных граждан.

Ранее Александр Мясников назвал ошибку при лечении COVID-19, которая может привести к печальному исходу. Врач объяснил, что опасность представляют неправильно подобранные препараты. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость219812
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Если эта нерусь не извинится за свои слова (типа, пошутил), и попытается и дальше продавливать вот это абсолютно антиконституционное решение, то готов поспорить - у людей окончательно лопнет терпение, и они возьмутся за оружие. Учитывая резкий рост рынка нелегальных стволов и боеприпасов в стране в последнее время, и невиданный ранее накал ненависти россиян к нынешней власти, равно как и к сотрудничающим с нею, крайне неразумно с его стороны было светиться на телевидении с такими предложениями, и тем самым фактически подписывать себе и своей семье смертный приговор.
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