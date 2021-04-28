Число вакцинированных жителей Подмосковья превысило 800 тысяч человек

Министр здравоохранения региона напомнила о важности прививочной кампании

Число жителей Московской области, которые сделали прививку против COVID-19, превысило 800 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба регионального Минздрава.  

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что перед началом периода отпусков крайне важно обезопасить не только себя, но и близких.

"Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты", - заявила госдеятель.

Напомним, прививочная кампания проводится с использованием отечественного препарата "Спутник V". Получить вакцину могут только совершеннолетние жители региона. Для этого нужно предоставить паспорт и полис ОМС, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее были названы самые худшие по коронавирусу города в Московской области. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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