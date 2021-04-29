Еще 9 284 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 29 апреля

Еще 9 284 зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 29 апреля
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
За сутки COVID-19 унес жизни 364 человек

Со вчерашнего дня в нашей стране выявлены  284  инфицированных. С начала распространения коронавируса, по данным Оперштаба, заболели 4 796 557 россиян.

В Москве количество случаев заражения увеличилось на 3 215 , в Санкт-Петербурге - на 716. Дополнительно 632 теста на COVID-19 дали положительный результат в Подмосковье.

Уже скончались нашей стране 109 731 человек, у которых диагностировали коронавирус. За сутки умерли 364 россиян, подхвативших опасную инфекцию.

В последние 24 часа вылечились 8 442 заболевших. Полностью выздоровели за время пандемии4 419 540 соотечественников.

Накануне число вакцинированных жителей Подмосковья превысило 800 тысяч. Перед началом периода отпусков крайне важно обезопасить не только себя, но и близких, отметили в региональном минздраве.

Также были названы самые худшиепо коронавирусу города в Подмосковье. Больше сотни новых случаев заражения выявлено в Одинцово.  

Полина ДОРОЖКИНА

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