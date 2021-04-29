Над редакцией документа работают специалисты Минздрава

Россия уже больше года борется с эпидемией коронавирусной инфекции. За это время научное сообщество серьезно продвинулось в изучении вируса и разработке методики его выведения из организма. На этом фоне специалисты Минздрава решили обновить общие рекомендации по лечению COVID-19.



Об этом рассказал главный внештатный инфекционист профильного медицинского министерства Владимир Чуланов в беседе с журналистами РИА "Новости".

Предыдущая редакция рекомендаций была временной – документ составили за несколько месяцев до первого заражения COVID-19 в России, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно были названы самые худшие по коронавирусной инфекции города в Подмосковье.