В России появятся новые рекомендации по лечению коронавируса

Над редакцией документа работают специалисты Минздрава

Россия уже больше года борется с эпидемией коронавирусной инфекции. За это время научное сообщество серьезно продвинулось в изучении вируса и разработке методики его выведения из организма. На этом фоне специалисты Минздрава решили обновить общие рекомендации по лечению COVID-19.

Об этом рассказал главный внештатный инфекционист профильного медицинского министерства Владимир Чуланов в беседе с журналистами РИА "Новости".

Предыдущая редакция рекомендаций была временной – документ составили за несколько месяцев до первого заражения COVID-19 в России, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно были названы самые худшие по коронавирусной инфекции города в Подмосковье.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

США пригрозили Турции новыми санкциями за военное сотрудничество с Россией

Белый дом требует от союзников бойкотировать российский ВПК

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей