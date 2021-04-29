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Россия уже больше года борется с эпидемией коронавирусной
инфекции. За это время научное сообщество серьезно продвинулось в изучении
вируса и разработке методики его выведения из организма. На этом фоне
специалисты Минздрава решили обновить общие рекомендации по лечению COVID-19.
Об этом рассказал главный внештатный инфекционист профильного медицинского министерства Владимир Чуланов в беседе с журналистами РИА "Новости".
Предыдущая редакция рекомендаций была временной – документ составили за несколько месяцев до первого заражения COVID-19 в России, отмечает телеканал "360".
К слову, недавно были названы самые худшие по коронавирусной инфекции города в Подмосковье.
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