Комнатные мухи могут переносить коронавирус - ученые США

Комнатные мухи могут переносить коронавирус - ученые США
Фото: Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Вирус остается активным в течение 24 часов после заражения

Мухи все-таки могут быть распространителями коронавируса. К таким выводам пришла группа исследователей из США. 

Так, ученые напомнили, что SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда инфекция распространяется, когда  заболевший человек чихает, кашляет или говорит. Исследователи доказали, что мухи могут переносить коронавирус в течение 24 часов после заражения. 

Вирус может переноситься мухами с помощью крыльев, ног или других частей тела. Мухи могут подцепить этот вирус с различных поверхностей, пишет Parasites & Vectors. 

При этом мухи могут передавать бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания как людям, так и животным. Как известно, эти насекомые могут переносить более 250 различных патогенов. И, похоже, что коронавирус – не исключение. 

В итоге было проведено два исследования. В итоге собранные образцы содержали вирусную РНК. Иными словами, комнатные мухи являются потенциальными переносчиками коронавируса. Однако вряд ли роль этих насекомых в распространении инфекции является значительной. 

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус распространился через неизвестное животное. COVID-19  могу передаться человеку от летучих мышей через какое-то промежуточное животное. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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