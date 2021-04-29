Вирус остается активным в течение 24 часов после заражения

Мухи все-таки могут быть распространителями коронавируса. К таким выводам пришла группа исследователей из США.

Так, ученые напомнили, что SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда инфекция распространяется, когда заболевший человек чихает, кашляет или говорит. Исследователи доказали, что мухи могут переносить коронавирус в течение 24 часов после заражения.

Вирус может переноситься мухами с помощью крыльев, ног или других частей тела. Мухи могут подцепить этот вирус с различных поверхностей, пишет Parasites & Vectors.

При этом мухи могут передавать бактериальные, вирусные и паразитарные заболевания как людям, так и животным. Как известно, эти насекомые могут переносить более 250 различных патогенов. И, похоже, что коронавирус – не исключение.

В итоге было проведено два исследования. В итоге собранные образцы содержали вирусную РНК. Иными словами, комнатные мухи являются потенциальными переносчиками коронавируса. Однако вряд ли роль этих насекомых в распространении инфекции является значительной.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус распространился через неизвестное животное. COVID-19 могу передаться человеку от летучих мышей через какое-то промежуточное животное.