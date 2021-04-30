Со вчерашнего дня выздоровели 8 406 человек

На 30 апреля, как сообщил Оперативный штаб, в России выявлено 4 805 288 случаев заражения. За сутки диагноз "коронавирус" поставили 8 731 жителю нашей страны.

Выросло число заболевших в Москве и Санкт-Петербурге, на 2 662 и 725 соответственно. Подхватили COVID-19 еще 651 человек в Московской области.

Умерли в последние 24 часа 397 россиян. С начала пандемии в нашей стране скончались 110 128 зараженных.

Со вчерашнего дня выздоровели 8 406 соотечественников. Избавились от опасной инфекции всего 4 427 946 человек.

Ранее было установлено, что комнатные мухи могут переносить коронавирус. Инфекция остается активной в течение суток после заражения.

Также стало известно, что в России появятся новые рекомендации по лечению COVID-19. Над изменениями работают специалисты.

