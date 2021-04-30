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Вычислен новый антилидер по ситуации с COVID-19 в Московской области. По свежей официальной информации, это Мытищи.
За сутки в этом городе инфекцию подхватили 60 человек. На двоих меньше зараженных в Балашихе.
При этом в 14 подмосковных городах со вчерашнего дня ни у кого не обнаружен коронавирус. Это видно по данным Мособлштаба.
В Королеве за последние 24 часа положительный результат дали 54 теста. Также в пятерку неблагоприятных вошли Люберцы и Красногорск, где заболели 40 и 33 человека соответственно, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Согласно новой статистике, всего за сутки в Московской области COVID-19 диагностировали 1 651 жителя.
Ранее больше всего случаев заражения коронавирусом в регионе было выявлено в Люберцах, где за 24 часа заболели 63 человека. В Пушкино нашли 62 инфицированных.
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