В Подмосковье сменился антилидер по COVID-19

За сутки в этом городе инфекцию подхватили больше полусотни человек

Вычислен новый антилидер по ситуации с COVID-19 в Московской области. По свежей официальной информации, это Мытищи.

За сутки в этом городе инфекцию подхватили 60 человек. На двоих меньше зараженных в Балашихе.

При этом в 14 подмосковных городах со вчерашнего дня ни у кого не обнаружен коронавирус. Это видно по данным Мособлштаба.

В Королеве за последние 24 часа положительный результат дали 54 теста. Также в пятерку неблагоприятных вошли Люберцы и Красногорск, где заболели 40 и 33 человека соответственно, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Согласно новой статистике, всего за сутки в Московской области COVID-19 диагностировали 1 651 жителя.

Ранее больше всего случаев заражения коронавирусом в регионе было выявлено в Люберцах, где за 24 часа заболели 63 человека. В Пушкино нашли 62 инфицированных.

Полина ДОРОЖКИНА

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