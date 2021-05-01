На 9 270 заболевших больше: статистика по коронавирусу в России на 1 мая

На 9 270 заболевших больше: статистика по коронавирусу в России на 1 мая
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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За истекшие сутки скончались 392 человека

Свежие данные по коронавирусу публикует оперштаб. По данным к утру 1 мая, в России ковидом заразились 9 270 человек. Умерли от вируса 392 заболевших. Излечиться удалось 8 637 пациентам.

  • В Москве выявили 3208 случаев коронавируса.
  • На втором месте по заболеваемости Северная столица – в Петербурге заразились 737 человек.
  • Третью строчку занимает Московская область – 649 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавируса в России положительные результаты тестов получили 4 814 558 человек. Скончались от ковида 110 520 пациентов. Выздоровевших к этому моменту насчитывается 4 436 583.

В 2021 году майские выходные продлили – россияне будут отдыхать 10 дней. Такое решение принял глава РФ Владимир Путин после рекомендаций Роспотребнадзора. Длинные выходные помогут стабилизировать эпидемиологическую обстановку, считают специалисты.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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