От COVID-19 умерло еще 342 человека

За последние сутки в России врачи выявили еще 8 697 случаев заражения коронавируса. За все время заболели 4 823 255 жителей страны.

В Москве за сутки заразились 2699 горожан. В Санкт-Петербурге врачи поставили 718 диагнозов "коронавирус". В Подмосковье сдали положительные тесты на COVID-19 650 человек.

Умерли от инфекции из Китая 342 россиянина. За все время скончались 110 862 пациентов.

Выздоровевших за сутки оказалось 7 339 человек. За время эпидемии излечились 4 443 922 жителей страны.

Ранее Ростат опубликовал подробные данные о смертности в период пандемии с подтвержденным или предполагаемым диагнозом "коронавирус". С апреля 2020-го скончались 249 702 человек. Тем временем правительство подумывает над возможностью разрешить россиянам поездки в два десятка новых стран.