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За истекшие сутки от коронавируса умерло 336 человек. По данным на утро 3 мая, выявлено 8 489 заражений. Излечиться удалось 6 367 пациентам.
На первом месте по заболеваемости ковидом Москва. Здесь положительный результат теста получили 2635 человек. В Петербурге зафиксировано 704 случая коронавируса. На третьей строчке Московская область с 641 заболевшим.
За весь период в России коронавирус подхватили 4 831 744 человека. Жертвами ковида стали 111 198 заболевших. Вылечить медикам удалось 4 450 289 пациентов.
Ранее ученые из США заявили, что переносить коронавирус могут комнатные мухи. Насекомые могут распространять ковид в течение суток после контакта с вирусом.
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