Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с ковидом

За истекшие сутки от коронавируса умерло 336 человек. По данным на утро 3 мая, выявлено 8 489 заражений. Излечиться удалось 6 367 пациентам.

На первом месте по заболеваемости ковидом Москва. Здесь положительный результат теста получили 2635 человек. В Петербурге зафиксировано 704 случая коронавируса. На третьей строчке Московская область с 641 заболевшим.

За весь период в России коронавирус подхватили 4 831 744 человека. Жертвами ковида стали 111 198 заболевших. Вылечить медикам удалось 4 450 289 пациентов.

Ранее ученые из США заявили, что переносить коронавирус могут комнатные мухи. Насекомые могут распространять ковид в течение суток после контакта с вирусом.