Заболевших больше на 8 489: статистика по коронавирусу в России на 3 мая

Заболевших больше на 8 489: статистика по коронавирусу в России на 3 мая
Фото: pixabay.com
Оперштаб опубликовал свежие данные по ситуации с ковидом

За истекшие сутки от коронавируса умерло 336  человек. По данным на утро 3 мая, выявлено 8 489 заражений. Излечиться удалось 6 367 пациентам.

На первом месте по заболеваемости ковидом Москва. Здесь положительный результат теста получили 2635 человек. В Петербурге зафиксировано 704  случая коронавируса. На третьей строчке Московская область с 641 заболевшим.

За весь период в России коронавирус подхватили 4 831 744  человека. Жертвами ковида стали 111 198 заболевших. Вылечить медикам удалось 4 450 289 пациентов.

Ранее ученые из США заявили, что переносить коронавирус могут комнатные мухи. Насекомые могут распространять ковид в течение суток после контакта с вирусом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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