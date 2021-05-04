От COVID-19 умерло еще 337 человек

За прошедший день в России в результате осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, скончались 337 человек. По последним данным, за сутки выявлено 7 770 случаев. Успешно излечиться смогли 6 755 россиян.

Первое место по заболеваемости COVID-19 удерживает Москва, где выявлено 2050 случаев заражения. За ней следует Санкт-Петербург с 709 случаями. Третье место занимает Подмосковье, где зафиксировали 625 заболевших за прошедший день.

Всего за все время пандемии в России вирус подхватили 4 839 514 человек. Выявлено 111 535 летальных исходов. Успешно излечились от инфекции 4 457 044 пациента.

Ранее американские ученые сообщили, что комнатные мухи могут быть переносчиками коронавирусной инфекции. Насекомые распространяют COVID-19 в течение суток со дня контакта с SARS-CoV-2.

В российском Минздраве заявляли, что правительство обновит общие рекомендации по лечению от коронавирусной инфекции. За прошедший год медики весьма серьезно изучили сам вирус, разработав методики по его выведению из человеческого организма.