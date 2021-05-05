Еще 360 заболевших умерли от ковида за прошедшие сутки

Свежие данные по заболеваемости коронавирусом на утро 5 мая опубликовал оперштаб.

По последней информации, в России заразились еще 7 975 человек. Умерли от ковида 360 пациентов. Есть и хорошие новости – за истекшие 24 часа вылечились от опасного вируса 7 506 заболевших.

На первом месте по заболеваемости – Москва. В российской столице зафиксировали 2432 случая.

В Петербурге ковидом заразились 711 человек.

Третью строчку занимает Московская область с 601 заболевшим.

За весь период пандемии коронавируса в России зарегистрировали 4 847 489 случаев. От ковида за год с небольшим умерло 111 895 человек. Перебороть вирус удалось 4 464 550 пациентам.

Ранее известный врач Александр Мясников выразил мнение, что имеет смысл ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса. Привитые граждане будут жить полной жизнью, а непривитые пусть и дальше носят маски и не летают на самолетах, заявил он.