Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 мая

Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 мая
Federico Gambarini/www.globallookpress.com
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От COVID-19 умер еще 351 человек

За минувшие сутки в стране скончался 351 человек из-за осложнений, связанных с коронавирусом. По информации оперштаба по борьбе с заболеванием, за прошедший день выявили 7 639 новых случаев. Успешно вылечились 7 788 жителей РФ.

Лидерство по количеству новых случаев удерживает российская столица. В Москве за день количество зараженных выросло на 2 114. Второе место удерживает Санкт-Петербург, где число заболевших за сутки составило 715. Тройку замыкает Московская область с 600 заболевшими.

За все время пандемии в РФ выявлено 4 855 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране скончались 112 246 россиян. Успешно излечиться смогли 4 472 338 человек.

Ранее Росстат опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом с апреля прошлого года. В отчете ведомства отмечается, что в сравнении с февралем 2021 года смертность в марте снизилась на 4%.

Врач Ирина Добрецова рассказала ранее о том, как избежать заражения коронавирусной инфекцией. Медик призвала россиян к ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Егор МАЛКОВ

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