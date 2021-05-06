Специалист убежден, что США смогли "решить вопрос" за счет финансов

Признание вакцины фармкомпании Moderna лидером среди препаратов против коронавирусной инфекции на Всемирном конгрессе, который состоялся в Вашингтоне, является решением, принятым из политических и экономических соображений. Такого мнения придерживается глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Напомним, на Всемирном конгрессе американскую вакцину признали лучшим средством против коронавируса. Мероприятие состоялось 5 мая в столице США.

По словам Гинцбурга, Штаты смогли таким образом "решить вопрос" примерно за 100 млрд долларов. Ведь признать лидером среди вакцин "Спутник V" – отдать деньги России, о чем специалист заявил в интервью РИА "Новости".