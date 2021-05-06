В России оценили победу Moderna среди всех вакцин против коронавируса

Специалист убежден, что США смогли "решить вопрос" за счет финансов

Признание вакцины фармкомпании Moderna лидером среди препаратов против коронавирусной инфекции на Всемирном конгрессе, который состоялся в Вашингтоне, является решением, принятым из политических и экономических соображений. Такого мнения придерживается глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Напомним, на Всемирном конгрессе американскую вакцину признали лучшим средством против коронавируса. Мероприятие состоялось 5 мая в столице США.

По словам Гинцбурга, Штаты смогли таким образом "решить вопрос" примерно за 100 млрд долларов. Ведь признать лидером среди вакцин "Спутник V" – отдать деньги России, о чем специалист заявил в интервью РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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