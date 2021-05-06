Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова

Президент уверен в надежности противокоронавирусных лекарств

Сегодня, 6 мая, Владимир Путин объявил, что Россия готова зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса – "Спутник Лайт". Об этом он упомянул на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

По данным РФПИ, новая вакцина позволит обеспечить человека иммунитетом от коронавирусной инфекции с помощью одного укола. Ее эффективность, по данным на 28 после вакцинаци, составила примерно 79,4%, что превышает показатели некоторых вакцин, требующих двух инъекций. Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний на добровольцах из России, ОАЭ, Ганы и других стран.

Российский президент прокомментировал сведения о российских вакцинах и признание Moderna лучшей мировой вакциной. Путин отметил, что в отличие от зарубежных препаратов, чье реальное действие можно будет оценить только спустя годы, наши основаны на технологиях, которые применялись в течение десятилетий. Они также являются наиболее надежными и безопасными.

"Как сказал один из европейских специалистов, надежны как автомат Калашникова", – приводит его слова РИА "Новости".

В центре Гамалеи признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса посчитали купленным, поскольку в противном случае деньги за победу пришлось отдавать России, а этого в США, где проходил конкурс, не желают.