Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова

Путин сравнил российские вакцины с автоматом Калашникова
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент уверен в надежности противокоронавирусных лекарств

Сегодня, 6 мая, Владимир Путин объявил, что Россия готова зарегистрировать еще одну вакцину от коронавируса – "Спутник Лайт". Об этом он упомянул на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой. 

По данным РФПИ, новая вакцина позволит обеспечить человека иммунитетом от коронавирусной инфекции с помощью одного укола. Ее эффективность, по данным на 28 после вакцинаци, составила примерно 79,4%, что превышает показатели некоторых вакцин, требующих двух инъекций. Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний на добровольцах из России, ОАЭ, Ганы и других стран. 

Российский президент прокомментировал сведения о российских вакцинах и признание Moderna лучшей мировой вакциной. Путин отметил, что в отличие от зарубежных препаратов, чье реальное действие можно будет оценить только спустя годы, наши основаны на технологиях, которые применялись в течение десятилетий. Они также являются наиболее надежными и безопасными. 

"Как сказал один из европейских специалистов, надежны как автомат Калашникова", – приводит его слова РИА "Новости". 

В центре Гамалеи признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса посчитали купленным, поскольку в противном случае деньги за победу пришлось отдавать России, а этого в США, где проходил конкурс, не желают.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость224103
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Гость221411
Он и для пиндосов эффективное лекарство
Вот и пес-алабай залаял. Вакцина-калашников получается убивает людей. Таких дебилов еще не было.
игорь
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если бы не отобранная пенсия у всех слова были бы его более принципиальны
а так - вообще никак
и ГЛАВНОЕ - а не рекламируйте вообще вакцины а дайте своему народу БЕСПЛАТНО а не из кожи вон выходите ПРОДАВАЯ всему миру свою вакцину даже если и Лучшею
аж до соплей ваша реклама все в унитаз спускает
М
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уже два месяца стою в очереди,нет вакцины в екатеринбурге
зато лечим и продаем всему миру
Гость221411
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Алабай
Калашников надежнее и эффективнее. Самый раз бандеру лечить. Дешево и безотказно.
Он и для пиндосов эффективное лекарство
Гость224316
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И кто только ему доносит до ушей эти "великодержавные" мысли. Мания величия случилась. А чего этой чудесной вакцины для россиян то не хватает, может хватит все за границу отправлять, хоть немного патриотом пусть притворится.
Алабай
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Калашников надежнее и эффективнее. Самый раз бандеру лечить. Дешево и безотказно.
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