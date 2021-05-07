От COVID-19 выздоровели за сутки ? человек

Оперативный штаб поведал о ситуации с коронавирусом в России. Так, на 7 мая в стране зафиксировали 4 863 514 случаев заболевания инфекцией из Китая. За сутки заразившихся оказалось 8 386 жителей.

В Москве за последние 24 часа выявили 2846 новых случаев заболевания COVID-19. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдали 722 горожанина. В Подмосковье врачи поставили диагноз "коронавирус" 608 жителям.

Умерли за сутки от инфекции 376 человек. За все время несправились с коронавирусом 112 622 пациента.

Выздоровевших за сутки стало 8 022 жителей страны. За время эпидемии излечились 4 480 360 россиян.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал новость о том, что вакцину от коронавируса Moderna признали лучшей в мире. По словам главы государства, реальное действие зарубежных препаратов можно будет оценить только через годы. А российские же вакцины основаны на технологиях, которые применялись в стране десятилетиями и надежны как автомат Калашникова.