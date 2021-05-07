Лукашенко: Белоруссия создала свою вакцину от COVID-19

Президент РБ напомнил, что критики считали это невозможным

Белоруссия создала свою вакцину от коронавируса. Об этом рассказал глава страны Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, накануне ученые получили препарат в пробирке. Батька отметил, что критики после заявлений страны о намерении создать свою вакцину говорили о том, что это невозможно сделать. 

Лукашенко также сообщил, передает БЕЛТА, что это живая вакцина, она отличается от той, что закупает Минск. Однако белорусские ученые не торопятся, чтобы иметь возможность приспособить вакцину к борьбе с другими штаммами коронавируса.

Полина ИВАНОВА

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Завод Белмедпрепараты разливает российский Спутник <цензура>. Об этом официально сообщали. Российские специалисты проверяют качество разлитой вакцины. В Беларуси, кажктся, алмазы есть. Вот и своя вакцина тоже, кажется, есть.
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