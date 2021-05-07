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Белоруссия создала свою вакцину от коронавируса. Об этом рассказал глава страны Александр Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, накануне ученые получили препарат в пробирке. Батька отметил, что критики после заявлений страны о намерении создать свою вакцину говорили о том, что это невозможно сделать.
Лукашенко также сообщил, передает БЕЛТА, что это живая вакцина, она отличается от той, что закупает Минск. Однако белорусские ученые не торопятся, чтобы иметь возможность приспособить вакцину к борьбе с другими штаммами коронавируса.
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