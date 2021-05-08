Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 мая

Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 мая
Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
От COVID-19 умерли за сутки 370 жителей страны

В России к 8 мая 8 329 человек заразились коронавирусом. За последние 24 часа выявили еще 4 871 843 случаев заболевания. Об этом сообщил Оперативный штаб.

В Москве врачи поставили 2765 диагнозов "COVID-19". В Санкт-Петербурге 726 горожан сдали положительный тест на инфекцию. В Подмосковье на самоизоляцию ушли 630 россиян.

Умерли от коронавируса за сутки 370 пациентов. За все время эпидемии скончалось 112 992 жителей страны.

Выздоровевших за последние 24 часа стало на 8 255 человек больше. Всего же болезнь смогли одолеть 4 488 615 россиян. 

Полина ИВАНОВА

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