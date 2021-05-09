Победить вирус смогли 7 517 россиян

Оперативный штаб рассказал об актуальной ситуации с коронавирусом в России. Так, за минувшие сутки жертвами инфекции стали 334 гражданина нашей страны. Также число заболевших увеличилось на 8 419 человек. Полностью излечиться от вируса смогли 7 517 россиян.

Лидером по числу новых случаев заболевания по-прежнему остается Москва. За день в столице заразились 2828 человек. Далее следует Санкт-Петербург – 729 новых случаев. Замыкает тройку Московская область, где за минувший день положительный тест сдали 636 граждан.

За все время пандемии в России было выявлено 4 880 262 случая заболевания коронавирусом. Всего в результате осложнений, связанных с COVID-19, умерло 113 326 человек. Выздороветь смогли 4 496 132 россиянина.

Ранее Росстат поделился статистикой заболеваемости COVID-19 с апреля 2020 года. В отчете отмечается, что в сравнении с февралем текущего года смертность в марте снизилась на 4%. Самые высокие показатели по жертвам коронавируса наблюдались в декабре-январе 2021-го во время второй волны.

