Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 мая

Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 мая
Фото: www.pixabay.com
Медики поставили на ноги еще 6 774 жителей страны

Российское государство продолжает вести борьбу с распространившейся по всему миру коронавирусной инфекцией. Эксперты Оперативного штаба по противодействию опасному заболеванию отчитались о текущей обстановке на инфекционном фронте. Так, за прошедший день заразу подхватили еще 8 465 россиян. При этом врачи смогли полностью излечить 6 774 наших сограждан. 321 человек пал жертвой вируса.

Российская столица продолжает держать пальму первенства в печальном рейтинге. За минувшие сутки среди москвичей выявили 2 896 новых носителей COVID-19. Следом идет Северная столица. К утру 10 мая стало известно о еще 724 заболевших. На третьем месте расположилось Подмосковье. В этом регионе тест на COVID-19 дал положительный результат у 649 человек.

Всего за многие месяцы буйства мировой эпидемии коронавируса в нашей стране выявили 4 888 727 случаев заражения этой инфекцией. Справиться с болезнью удалось 4 502 906 россиянам. Осложнения, вызванные COVID-19, унесли жизни 113 647 человек.

Напомним, в нашей стране был зарегистрирован первый в мире препарат для вакцинации от COVID-19. Недавно российский лидер Владимир Путин сравнил наши вакцины с автоматом Калашникова. Главнокомандующий россиян уверен в надежности отечественных противокоронавирусных средств. Президент напомнил, что наши препараты были разработаны на основе базы, которая применялась в течение нескольких десятилетий.

Ольга ФЕДОРОВА

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