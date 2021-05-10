Стали известны результаты вакцинации Путина

Президент лично сообщил о своем состоянии

Российский лидер Владимир Путин подал пример жителям России и тоже поставил укол отечественным препаратом для вакцинации от COVID-19. 10 мая глава нашего государства рассказал о текущих итогах защищающей организм от опасного вируса процедуры.

Как передает РИА "Новости", результат после прививки у главнокомандующего позитивный. При этом коэффициент позитивности равен 15.

Президент рассказал, что накануне, 9 мая, сдал анализы, которые показали такие положительные результаты.

Ольга ФЕДОРОВА

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