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Российский лидер Владимир Путин подал пример жителям России
и тоже поставил укол отечественным препаратом для вакцинации от COVID-19. 10
мая глава нашего государства рассказал о текущих итогах защищающей организм от
опасного вируса процедуры.
Как передает РИА "Новости", результат после прививки у главнокомандующего позитивный. При этом коэффициент позитивности равен 15.
Президент рассказал, что накануне, 9 мая, сдал анализы, которые показали такие положительные результаты.
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