Президент лично сообщил о своем состоянии

Российский лидер Владимир Путин подал пример жителям России и тоже поставил укол отечественным препаратом для вакцинации от COVID-19. 10 мая глава нашего государства рассказал о текущих итогах защищающей организм от опасного вируса процедуры.



Как передает РИА "Новости", результат после прививки у главнокомандующего позитивный. При этом коэффициент позитивности равен 15.

Президент рассказал, что накануне, 9 мая, сдал анализы, которые показали такие положительные результаты.