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К 11 мая, по данным Оперативного штаба, в России заболели 4 896 842 жителей. Со вчерашнего дня коронавирус обнаружили у 8 115 человек.
Еще 2628 горожан заразились в Москве. На 717 инфицированных стало больше в Санкт-Петербурге и на 657 – в Подмосковье.
В последние 24 часа ушли из жизни 329 россиян с диагнозом "COVID-19". За время эпидемии умерли 113 976 зараженных.
Со вчерашнего дня в нашей стране излечились 7 009 человек. Выздоровели с начала пандемии 4 509 915 соотечественников.
Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна предотвратить развязанную американцами инфекционную войну. Действенным методом он назвал нанесение удара по лабораториям и исследовательским центрам США, где изучают микробиомы и вирусы.
До этого стало
известно, что Германия не может получить от России
"Спутник V". Причиной являются якобы
проблемы нашей страны с закупкой сырья.
Заявления чешской стороны удивляют Москву
Вооружение могло предназначаться для хуситов в Йемене