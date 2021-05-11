Число жертв COVID-19 выросло на 329

К 11 мая, по данным Оперативного штаба, в России заболели 4 896 842 жителей. Со вчерашнего дня коронавирус обнаружили у 8 115 человек.

Еще 2628 горожан заразились в Москве. На 717 инфицированных стало больше в Санкт-Петербурге и на 657 – в Подмосковье.

В последние 24 часа ушли из жизни 329 россиян с диагнозом "COVID-19". За время эпидемии умерли 113 976 зараженных.

Со вчерашнего дня в нашей стране излечились 7 009 человек. Выздоровели с начала пандемии 4 509 915 соотечественников.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна предотвратить развязанную американцами инфекционную войну. Действенным методом он назвал нанесение удара по лабораториям и исследовательским центрам США, где изучают микробиомы и вирусы.

До этого стало известно, что Германия не может получить от России "Спутник V". Причиной являются якобы проблемы нашей страны с закупкой сырья.

