Заболевших стало больше на 8 217: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая

Заболевших стало больше на 8 217: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Уже выздоровели 4 518 529 жителей нашей страны

Как передает Оперштаб, со вчерашнего дня опасную инфекцию подхватили 8 217 россиян. За время пандемии выявлено 4 905 059 случаев заражения.

Положительный результат на COVID-19 дали еще 2718 тестов в Москве и 734 в Петербурге. Прибыло заболевших и в Подмосковье – на 642 жителя.

За сутки скончались 355 инфицированных. Число всех жертв коронавируса в нашей стране достигло 114 331.

В последние 24 часа выздоровели 8 614 россиян. Избавились от COVID-19 с начала эпидемии 4 518 529 человек.

Ранее Владимир Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова.Президент уверен в надежности отечественных препаратов.

Также Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 за весь период пандемии.  С апреля 2020 года по 30.04.2021 в нашей стране умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой инфекцией.

Полина ДОРОЖКИНА

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