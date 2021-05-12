Уже выздоровели 4 518 529 жителей нашей страны

Как передает Оперштаб, со вчерашнего дня опасную инфекцию подхватили 8 217 россиян. За время пандемии выявлено 4 905 059 случаев заражения.

Положительный результат на COVID-19 дали еще 2718 тестов в Москве и 734 в Петербурге. Прибыло заболевших и в Подмосковье – на 642 жителя.

За сутки скончались 355 инфицированных. Число всех жертв коронавируса в нашей стране достигло 114 331.

В последние 24 часа выздоровели 8 614 россиян. Избавились от COVID-19 с начала эпидемии 4 518 529 человек.

Ранее Владимир Путин сравнил российские вакцины от коронавируса с автоматом Калашникова.Президент уверен в надежности отечественных препаратов.

Также Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 за весь период пандемии. С апреля 2020 года по 30.04.2021 в нашей стране умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой инфекцией.