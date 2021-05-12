Для россиян предложили ввести бонусы за вакцинацию

Автор инициативы уверен, что так Россия избежит третьей волны

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил ввести бонусы для россиян за прививку против COVID-19. В обращении к руководителю Минтранса Виталию Савельеву автор инициативы заявил, что таким образом можно простимулировать население на вакцинацию.

Так, Зотов предложил выделить каждому прошедшему вакцинацию от 500 до 5 тысяч рублей в виде бонусов на транспорт, передают "Известия". Речь идет о тех россиянах, которые привились с 25 мая по 25 августа.

По мнению общественника, такие меры позволят снизить риски во время очередной волны пандемии, сообщает RT.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость223789
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А еще надо объявить, что после 25 августа все кто не привился будут лечиться на платной основе и все, как миленькие побегут в очереди, т.к. на лечение государство тратит сотни тысяч руб. и это понимать надо. Не распускайте сопли в своих комментариях типа того, что государство обязано. Знайте и свои обязанности перед государством.
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