Автор инициативы уверен, что так Россия избежит третьей волны

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил ввести бонусы для россиян за прививку против COVID-19. В обращении к руководителю Минтранса Виталию Савельеву автор инициативы заявил, что таким образом можно простимулировать население на вакцинацию.

Так, Зотов предложил выделить каждому прошедшему вакцинацию от 500 до 5 тысяч рублей в виде бонусов на транспорт, передают "Известия". Речь идет о тех россиянах, которые привились с 25 мая по 25 августа.

По мнению общественника, такие меры позволят снизить риски во время очередной волны пандемии, сообщает RT.