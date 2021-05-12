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Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил ввести бонусы для россиян за прививку против COVID-19. В обращении к руководителю Минтранса Виталию Савельеву автор инициативы заявил, что таким образом можно простимулировать население на вакцинацию.
Так, Зотов предложил выделить каждому прошедшему вакцинацию от 500 до 5 тысяч рублей в виде бонусов на транспорт, передают "Известия". Речь идет о тех россиянах, которые привились с 25 мая по 25 августа.
По мнению общественника, такие меры позволят снизить риски во время очередной волны пандемии, сообщает RT.
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