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К 13 мая в нашей стране поставили 4 913 439 диагнозов "коронавирус". За сутки, по информации Оперативного штаба, COVID-19 нашли у 8 380 россиян.
В Москве выявили еще 2 787 случаев заражения. Также 741 горожанин подхватил опасную инфекцию в Петербурге. На 643 стало больше заболевших в Московской области.
С начала эпидемии умерли 114 723 человека с положительным результатом теста на коронавирус. В последние 24 часа ушли из жизни 392 соотечественника, у которых обнаружили COVID-19.
Победили в борьбе с инфекцией 4 527 878 россиян. Со вчерашнего дня вылечились 9 349 жителей нашей страны.
Накануне было решено направить на лечение россиян в регионах еще 25 млрд рублей. Эти деньги выделят на оказание плановых медицинских услуг.
Также сообщалось, что в
павильонах "Здоровая Москва" можно пройти обследование и сделать
прививку от COVID-19. Уже в мае в столичных парках откроются 46 таких пунктов.
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