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В Подмосковье выявлено еще 643 случая заражения COVID-19. Такую статистику опубликовал Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.
По его данным, со вчерашнего дня умерли 11 жителей региона с положительными результатами тестов. Полностью излечились 518 человек.
К 13 мая в Московской области поставили 258 112 диагнозов "коронавирус". Скончались 5 966 инфицированных, а 211 623 избавились от COVID-19, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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