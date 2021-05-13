Еще 643 зараженных: новые данные по коронавирусу в Подмосковье

За сутки 11 инфицированных жителей региона умерли

В Подмосковье выявлено еще 643 случая заражения COVID-19. Такую статистику опубликовал Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

По его данным, со вчерашнего дня умерли 11 жителей региона с положительными результатами тестов. Полностью излечились 518 человек. 

К 13 мая в Московской области поставили 258 112 диагнозов "коронавирус". Скончались 5 966 инфицированных, а 211 623 избавились от COVID-19, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Полина ДОРОЖКИНА

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