За сутки 11 инфицированных жителей региона умерли

В Подмосковье выявлено еще 643 случая заражения COVID-19. Такую статистику опубликовал Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

По его данным, со вчерашнего дня умерли 11 жителей региона с положительными результатами тестов. Полностью излечились 518 человек.

К 13 мая в Московской области поставили 258 112 диагнозов "коронавирус". Скончались 5 966 инфицированных, а 211 623 избавились от COVID-19, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".