Из всех городов больше всего зараженных COVID-19 снова выявлено в Москве

Оперштаб продолжает вести статистику по ситуации с коронавирусом в России. С начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 4 922 901 жителя нашей страны. За время ее распространения 115 116 человек скончались. Удалось вылечиться 4 537 634 соотечественникам.

Москва в очередной раз лидирует по приросту зараженных. За сутки в столице положительный результат на COVID-19 дали 3 818 тестов. Второе место удерживает Петербург. Там заболели еще 739 горожан. Третью строчку антирейтинга занимает Московская область. На 648 стало больше в регионе тех, у кого подтвердился недуг.

В последние 24 часа инфекцию диагностировали у 9 462 жителей нашей страны. Из-за вызванных ею осложнений со вчерашнего дня ушли из жизни 393 россиянина. Избавились от коронавируса за сутки 9 756 человек.

Ранее в России оценили победу Moderna среди всех вакцин против коронавируса. Признание препарата на Всемирном конгрессе, который состоялся в Вашингтоне, является решением, принятым из политических и экономических соображений, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

До этого врач рассказала, как не заразиться COVID-19 в отпуске. По ее словам, подхватить инфекцию можно не только на месте отдыха, но и по дороге.

