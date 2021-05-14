В Подмосковье назвали худшие города по COVID-19

За сутки болезнь подхватили 648 человек

Названы города Подмосковья, в которых наблюдается худшая ситуация с коронавирусом. В их число вошли Мытищи, Красногорск и Люберцы.

В Мытищах выявлено 79 новых случаев. В Красногорске число заболевших увеличилось на 75. В Люберцах заразу подхватили еще 60 местных жителей, передает Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Следом идут Королев с 48 и Домодедово с 34 заразившимися. В Пушкино и Балашихе – 33 и 32 заболевших соответственно.

По данным на 14 мая, за сутки в регионе положительный тест сдали 648 граждан, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что для жителей России предложили ввести бонусы за вакцинацию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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