За сутки болезнь подхватили 648 человек

Названы города Подмосковья, в которых наблюдается худшая ситуация с коронавирусом. В их число вошли Мытищи, Красногорск и Люберцы.

В Мытищах выявлено 79 новых случаев. В Красногорске число заболевших увеличилось на 75. В Люберцах заразу подхватили еще 60 местных жителей, передает Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Следом идут Королев с 48 и Домодедово с 34 заразившимися. В Пушкино и Балашихе – 33 и 32 заболевших соответственно.

По данным на 14 мая, за сутки в регионе положительный тест сдали 648 граждан, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что для жителей России предложили ввести бонусы за вакцинацию.