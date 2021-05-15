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В России за последние 24 часа выявили 8 790 случаев коронавируса. За время эпидемии заразились 4 931 691 жителей страны.
В Москве положительные тесты на инфекцию из Китая сдали 3073 горожан. В Санкт-Петербурге заболели 749 человек. В Подмосковье врачи поставили 671 диагнозов "COVID-19".
Умерли за сутки от коронавируса 364 пациента. За все время скончались 115 480 россиян.
Выздоровевших за день оказалось 9 866 жителей страны. За время эпидемии болезнь преодолели 4 547 500 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал небольшой рост числа зараженных в столице. По его словам, ситуация остается стабильной, а число госпитализированных и больных не критическое. При этом уже более миллиона горожан привились от COVID-19.
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